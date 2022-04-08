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"المركزي" يوجّه البنوك لعدم فتح حسابات جديدة "أون لاين"
وضع حد للتحويل اليومي من باب التحديثات الأمنية
وجّه البنك المركزي السعودي، البنوك والمصارف المحلية بتطبيق عددٍ من التحديثات الأمنية في السياسات الخدمية لعملائها، لهدف حفظ بيانات وخصوصية العملاء.
وتضمنت التوجيهات، كما أعلنت بنوك ومصارف اليوم، إيقاف فتح الحسابات المصرفية عبر الأونلاين - حتى إشعار آخر، ويكون حد التحويل اليومي عبر الخدمات الإلكترونية 60,000 ریال، أيضاً تبقى حوالات نظام سريع بين البنوك لمدة ساعتين في مصرف المحول، كذلك الحوالات الدولية تبقى في مصرف المحول لمدة 24 ساعة.