"المركزي" يوجّه البنوك لعدم فتح حسابات جديدة "أون لاين"

وتضمنت التوجيهات، كما أعلنت بنوك ومصارف اليوم، إيقاف فتح الحسابات المصرفية عبر الأونلاين - حتى إشعار آخر، ويكون حد التحويل اليومي عبر الخدمات الإلكترونية 60,000 ریال، أيضاً تبقى حوالات نظام سريع بين البنوك لمدة ساعتين في مصرف المحول، كذلك الحوالات الدولية تبقى في مصرف المحول لمدة 24 ساعة.