المستشار التجاري لسفارة فرنسا يستطلع الفرص الاستثمارية بالجبيل الصناعية

يذكر أن سفير دولة فرنسا لدى المملكة السيد لودوفيك بوي قد قام بزيارة الهيئة الملكية بالجبيل مسبقاً حيث أكد خلال زيارته في تصريح سابق أنه سعيد لسماع العديد من قصص النجاح في الشراكة السعودية الفرنسية في الجبيل خاصة التي بين توتال وارامكو، وسوف نستقطب المزيد من الشركات الفرنسية، ونود أن تكونوا معنا في هذه الرحلة المشوقة، بالطبع الشركات الكبرى هي موجودة حالياً هنا مثل إنجي وفيوليا وسويز وتوتال للطاقة والعديد غيرها، ولكننا نود جلب شركات الـ SMES لجلب الابتكارات الفرنسية وحلول النقل الذكي والطاقة المتجددة وإدارة النفايات وغيرها.