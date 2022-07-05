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المصابيح الموفِّرة توفِّر أضعاف التقليدية.. "كفاءة" ينصح بالاستفادة من ضوء الشمس بدلاً من الإنارة

دعا لتقسيم أجهزة الإنارة على مفاتيح عدة واستخدام خافضات التيار dimmers
المصابيح الموفِّرة توفِّر أضعاف التقليدية.. "كفاءة" ينصح بالاستفادة من ضوء الشمس بدلاً من الإنارة
سبق
سبق

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بضرورة الاستفادة من ضوء الشمس خلال النهار قدر الإمكان، مع تقسيم أجهزة الإنارة على مفاتيح عدة، إضافة إلى استخدام خافضات التيار dimmers لتقليل الإنارة خلال فترة النهار.

وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن استخدام مصابيح الـLED توفِّر كفاءة من 8 إلى 10 أضعاف أكثر من المصابيح التقليدية. وتُعتبر هذه المصابيح الأقل إصدارًا للحرارة؛ وبالتالي تقلل من أحمال التكييف، وبُنيت المواصفة القياسية على وقت قياسي لتشغيل اللمبة في اليوم، وهو ساعتان ونصف الساعة.

وبيَّن أنه لمعرفة الاستهلاك اليومي يُرجى ضرب ساعات الاستهلاك بالقدرة الإجمالية للمبات في المنزل.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
أشعة الشمس
LED
مفاتيح الإنارة

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