المصابيح الموفِّرة توفِّر أضعاف التقليدية.. "كفاءة" ينصح بالاستفادة من ضوء الشمس بدلاً من الإنارة

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بضرورة الاستفادة من ضوء الشمس خلال النهار قدر الإمكان، مع تقسيم أجهزة الإنارة على مفاتيح عدة، إضافة إلى استخدام خافضات التيار dimmers لتقليل الإنارة خلال فترة النهار.
وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن استخدام مصابيح الـLED توفِّر كفاءة من 8 إلى 10 أضعاف أكثر من المصابيح التقليدية. وتُعتبر هذه المصابيح الأقل إصدارًا للحرارة؛ وبالتالي تقلل من أحمال التكييف، وبُنيت المواصفة القياسية على وقت قياسي لتشغيل اللمبة في اليوم، وهو ساعتان ونصف الساعة.
وبيَّن أنه لمعرفة الاستهلاك اليومي يُرجى ضرب ساعات الاستهلاك بالقدرة الإجمالية للمبات في المنزل.