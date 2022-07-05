المصابيح الموفِّرة توفِّر أضعاف التقليدية.. "كفاءة" ينصح بالاستفادة من ضوء الشمس بدلاً من الإنارة

وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن استخدام مصابيح الـLED توفِّر كفاءة من 8 إلى 10 أضعاف أكثر من المصابيح التقليدية. وتُعتبر هذه المصابيح الأقل إصدارًا للحرارة؛ وبالتالي تقلل من أحمال التكييف، وبُنيت المواصفة القياسية على وقت قياسي لتشغيل اللمبة في اليوم، وهو ساعتان ونصف الساعة.