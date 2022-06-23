المملكة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جيبوتي في مجال النقل البحري

تهدف الاتفاقيةُ إلى تعزيز العلاقات بين المملكة وجيبوتي على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ولاسيما النقل البحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم؛ مما يستوجب تنميةَ وتطوير الملاحةِ البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، وكذلك دعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.