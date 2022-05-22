الموافقة على زيادة رأس مال "العقارية السعودية" لدعم خططها الإستراتيجية وتنفيذ مشاريعها المستقبلية

وأوضح أن القطاع السكني يعد من أهم القطاعات التي يستند إليه الاقتصاد السعودي، ولدينا في "العقارية السعودية" خطة للتركيز بشكل أكبر على المشاريع السكنية، بعد إنجاز مشروع الضاحية بـ 575 فيلا سكنية، وقال "لقد رأينا الإقبال عليه وهذا يشجع على التوسع في هذا المجال". ومن ضمن سياق هذا التوجه فقد قامت الشركة بداية هذا العام بالاستحواذ على أرض خام في مدينة الرياض شمال طريق الدمام، حي القادسية / المرجان، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.91 مليون متر مربع والتي أطلقت فيها مشروع العقارية بارك حيث تم البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية والحصول على رخصة وافي للبيع على الخارطة وبدأ البيع للقطع السكنية.