"الناصر": إمدادات "أرامكو" لم تتأثر بالهجمات الحوثية الأخيرة

وقال "الناصر"؛ إن عام 2021 كان متميزًا للغاية للشركة من حيث النتائج المالية والتشغيلية والمبادرات والإنجازات والاستثمارات في المستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها العالم بسبب جائحة (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن نتائج أرامكو القوية تبرهن على التركيز الثابت على إستراتيجية النمو طويلة الأجل، التي تستهدف تعزيز القيمة للمساهمين، وفي الوقت نفسه تؤكّد الانضباط المالي والمرونة في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة.