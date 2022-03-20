"الناصر": إمدادات "أرامكو" لم تتأثر بالهجمات الحوثية الأخيرة

أكّد الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" المهندس أمين بن حسن الناصر، أن إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات الحوثية الأخيرة.
وقال "الناصر"؛ إن عام 2021 كان متميزًا للغاية للشركة من حيث النتائج المالية والتشغيلية والمبادرات والإنجازات والاستثمارات في المستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها العالم بسبب جائحة (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن نتائج أرامكو القوية تبرهن على التركيز الثابت على إستراتيجية النمو طويلة الأجل، التي تستهدف تعزيز القيمة للمساهمين، وفي الوقت نفسه تؤكّد الانضباط المالي والمرونة في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة.
وأضاف، أن النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة "غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، ويشمل ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع في أنشطة تحويل السوائل إلى كيميائيات".
وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم، قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العمومية بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يملكها المستثمرون، وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وتوزيع 0.3518 ريال عن كل سهم، وذلك إثر إعلانها نتائجها المالية لعام 2021 التي سجّلت فيه زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار أمريكي)، ولتحافظ على سجلها الثابت في الأرباح في الربع الأخير.
وقالت الشركة اليوم إن صافي الدخل المتحقق 412.40 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1,113.26 مليونًا مقابل 990.85 مليار ريال بارتفاع بنسبة 12.354 بالمائة، لترتفع ربحية السهم في عام 2021، إلى 1.98 ريال مقابل 0.93 ريال.