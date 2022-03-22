النفط مسؤولية عالمية.. رسائل سعودية لحماية الإمدادات وكشف خطر ميليشيا الحوثي

وستظل المملكة اللاعب الأهم في العالم في موضوع استقرار الطاقة العالمي، ولا يمكن تجاوزها أو التجاوز عليها بأيّ حالٍ من الأحوال، ولطالما كانت بسياستها المتوازنة التي تحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين عنصر استقرارٍ لأسواق البترول العالمية.