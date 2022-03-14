النفط يتراجع إلى 108 دولارات للبرميل

وأضافت: "مع استعداد الأسواق لإمدادات أقل بكثير في الفترة بين فبراير وأوائل مارس، تحول التركيز إلى السياسة النقدية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع؛ وهو ما قد يزيد من قوة الدولار ويضغط على أسعار السلع".