النفط يتراجع 1%.. "برنت" عند 106.2 دولارات للبرميل

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم في أسبوع متقلب؛ إذ أثرت سلبًا المخاوفُ الاقتصادية والقلقُ من الركود، في الأسواق المالية العالمية، بشكلٍ فاق المخاوف حيال الإمدادات والتوتر في أوروبا.