النفط يتراجع 1%.. "برنت" عند 106.2 دولارات للبرميل

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم في أسبوع متقلب؛ إذ أثرت سلبًا المخاوفُ الاقتصادية والقلقُ من الركود، في الأسواق المالية العالمية، بشكلٍ فاق المخاوف حيال الإمدادات والتوتر في أوروبا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار، بما يعادل 1.2%، إلى 106.26 دولارات للبرميل بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار، أو 1.2%، إلى 104.47 دولارات للبرميل.
وبحسب "رويترز"، تتعرض أسعار النفط لضغوطٍ هذا الأسبوع، إلى جانب الأسواق المالية العالمية، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود الدولار لأعلى مستوى منذ عقدين والقلق حيال التضخم والركود المحتمل. كما أثر الإغلاق المطول لمكافحة كوفيد-19 في الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- على السوق.