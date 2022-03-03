النفط يُقلص مكاسبه وبرنت يُتداول عند 116.76 دولارًا للبرميل

قلّصت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بعدما تجاوز خام "برنت" حاجز 118 دولارًا؛ إذ يواصل المشترون تجنب النفط الروسي بعد غزوها لأوكرانيا، كما أن "أوبك+" تُواصل العمل بنفس سياستها المتعلقة بالإنتاج رغم الزيادة الحادة للأسعار.

وقررت "أوبك+" في الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء، تثبيت سياسة إنتاج النفط خلال شهر أبريل والمتعلقة بزيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميًّا؛ مؤكدة أن سوق النفط يشهد حالة توازن بشكل جيد.

وعلى الرغم من امتناع الولايات المتحدة وحلفائها عن تطبيق عقوبات على صادرات خام النفط من روسيا بسبب مخاوف تداعيات تلك الخطوة على أسعار الطاقة والمستهلكين؛ إلا أن الأسعار تتجاهل ذلك؛ إذ ارتفع الخام الأمريكي لأعلى مستوى منذ 2011.

في الوقت نفسه، حذّرت "ريستاد إنرجي" من أن الطلب العالمي على النفط قد يتراجع بما يصل إلى مليون برميل يوميًّا بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.39% إلى 116.76 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 118.22 دولارًا في وقت سابق من التداولات.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 3.31% مسجلة 114.26 دولارًا للبرميل.