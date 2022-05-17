النفط يهبط 2% بعد أنباء عن تخفيف القيود الأمريكية على فنزويلا

وقبل ذلك كان برنت قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 115.69 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس، في حين سجل الخام الأمريكي 115.56 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 24 مارس.

ومما عزز تلك المستويات المرتفعة أنباء بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشلوا يوم الاثنين في مسعاهم للضغط على المجر لإنهاء معارضتها لحظر مقترح على النفط الروسي.

وأظهرت أرقام أن أوبك والدول المتحالفة معها، ومن بينها روسيا، أنتجت في إبريل مستويات أقل كثيرًا من المطلوب بموجب اتفاق لتخفيف تدريجي لقيود قياسية للإنتاج، كانت قد استحدثتها أثناء ذروة الجائحة في 2020.

وتترقب الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة التي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي، ومن إدارة معلومات الطاقة، ومن المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام وانخفاضًا في مخزون البنزين.