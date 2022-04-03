"النقل" تسجل السفينتين العملاقتين "سارة" و"حصة" ضمن الأسطول السعودي

ويأتي تسجيل الناقلات تحت علم المملكة كأحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للنقل؛ بما يعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال النقل البحري الدولي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الشحن وسلاسل الإمداد البحرية العالمية؛ إذ سجل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميًّا والعشرين عالميًّا من حيث الحمولة الطنية؛ وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية "أونيكتاد" عن العام 2020.