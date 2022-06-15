"النقل" توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "روشن" العقارية لإيجاد نواة لآلية عمل مشتركة بين الطرفين

وتنص الاتفاقية بين الجانبين على تسهيل التواصل وتوحيد الجهود والتكامل في تنفيذ المبادرات واستكشاف الفرص الواعدة وفتح شتى المجالات للاستثمار، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تباحث إمكانية مواءمة التكاليف والاستراتيجيات، وتحديد الأولويات ووضع خطط العمل والجداول الزمنية للمبادرات التي تخدم أهداف الطرفين، وتباحث إمكانية تطبيق أنظمة النقل الذكية، إلى جانب بحث إمكانية ربط المشاريع بأنظمة النقل العام المحيطة أو المستقبلية، وإمكانية تضمين المشاريع بالمخطط الاستراتيجي لشبكة النقل لضمان التكامل، إضافة إلى مباحثة زيادة التفاعل والمواءمة بشأن المبادرات والأهداف بين الجانبين.