الهند: إنتاجنا من القمح يكفي للاستهلاك المحلي فقط

وتعتبر الهند ثاني أكبر مصدّر للقمح في العالم، غير أن الحكومة، وهي المشتري الرئيس للقمح في هذا البلد، دافعت عن قرارها حظر التصدير مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.