اليورو يهوي أمام الدولار لأدنى مستوى خلال 5 سنوات

تراجع اليورو لما دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات أمام الدولار، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن أمن الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.
وهبط اليورو لأقل مستوى منذ أبريل 2017 مسجلًا 1.05890 دولار بعد أن أعلنت غازبروم، عملاقة الطاقة الروسية، أنها ستقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، وفقاً لـ"يورونيوز".
وفي أحدث تداولات، تراجع اليورو 0.16 في المائة، مسجلاً 1.0616 دولار بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.
وشهدت العملة الأوروبية الموحدة حتى الآن هذا الشهر، تراجعًا بأكثر من أربعة في المائة وتتجه لتسجيل أسوأ خسارة شهرية في أكثر من سبع سنوات، إذ أدى الغموض بسبب الحرب في أوكرانيا والإغلاق لمكافحة "كوفيد-19" في الصين إلى تخلص مستثمرين من اليورو لصالح الدولار الذي يُعد ملاذًا آمنًا.