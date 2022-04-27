اليورو يهوي أمام الدولار لأدنى مستوى خلال 5 سنوات

وشهدت العملة الأوروبية الموحدة حتى الآن هذا الشهر، تراجعًا بأكثر من أربعة في المائة وتتجه لتسجيل أسوأ خسارة شهرية في أكثر من سبع سنوات، إذ أدى الغموض بسبب الحرب في أوكرانيا والإغلاق لمكافحة "كوفيد-19" في الصين إلى تخلص مستثمرين من اليورو لصالح الدولار الذي يُعد ملاذًا آمنًا.