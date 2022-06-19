اليوم توقيعُ عقدٍ بين ميناء جدة ومجموعة موانئ دبي العالمية لتشغيل منطقة لوجستية

يُنتظر أن يتم اليوم توقيع عقد بين ميناء جدة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، التي ستقوم بتشغيل منطقة لوجستية في الميناء.
وموانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، هي أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتشغّل بالفعل ميناء جدة الإسلامي؛ حيث ستقع المنطقة اللوجستية.
وبحسب موقع ميناء جدة الإسلامي؛ فإن الميناء يمكنه تداول 2.4 مليون حاوية شحن كل عام، وهو وجهة التصدير الرئيسية للمملكة.
وفي مارس الماضي أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، أن الموانئ في المملكة ستدخل مرحلة جديدة من تطوير أعمالها بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية؛ من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس؛ بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي لشبكة الموانئ السعودية وتطوير منظومة النقل البحري؛ لتعزيز حضور المملكة على خريطة الخدمات اللوجستية العالمية.
وتعتزم الهيئة تحويل ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام إلى ميناءين ذكيين كمرحلة أولى؛ في حين ستعمل على تحويل باقي الموانئ في محطات الحاويات خلال المراحل المقبلة.