اليوم توقيعُ عقدٍ بين ميناء جدة ومجموعة موانئ دبي العالمية لتشغيل منطقة لوجستية

وفي مارس الماضي أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، أن الموانئ في المملكة ستدخل مرحلة جديدة من تطوير أعمالها بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية؛ من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس؛ بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي لشبكة الموانئ السعودية وتطوير منظومة النقل البحري؛ لتعزيز حضور المملكة على خريطة الخدمات اللوجستية العالمية.