انطلاق أعمال الملتقى العقاري الثاني السعودي-المصري في القاهرة

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد في كلمته أمام الملتقى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر في جميع المجالات الاقتصادية، وأهمها القطاع العقاري، لافتًا الانتباه إلى أن الملتقى يعد حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدَين.