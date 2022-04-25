بالأرقام.. قفزة تاريخية لفائض الميزان التجاري السعودي بدعم الصادرات

ونتيجة لارتفاع أسعار النفط، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية في الشهر ذاته على أساس سنوي، 78.1%، لتبلغ نحو 84 مليار ريال مقابل 47.2 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021، وتعد قيمة الصادرات النفطية في فبراير، ثاني أعلى مستوى تاريخي، والأعلى منذ أكتوبر 2018 البالغة خلاله 85.9 مليار ريال؛ "أي أنها الأعلى خلال 40 شهرًا".