بالأرقام.. "قفزة غير مسبوقة" للاستثمار الأجنبي المباشر تشهدها السعودية

وتشير البيانات إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية ارتفاعًا للعام الرابع على التوالي؛ حيث بلغت 15.9 مليار ريال (4.2 مليارات دولار) في 2018، ثم 17.1 مليار ريال (4.6 مليارات دولار) في 2019، و20.25 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) في 2020، وأخيرًا 19.3 مليار دولار (72.3 مليار ريال) في 2021؛ حيث يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة.