بالأرقام.. "قفزة غير مسبوقة" للاستثمار الأجنبي المباشر تشهدها السعودية

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية، مستوى قياسيًّا خلال 2021؛ إذ بلغ 19.3 مليار دولار (72.3 مليار ريال) بارتفاع 257.2%، مقارنة بـ2020م البالغ 5.4 مليارات دولار (20.25 مليار ريال).
وتجاوزت الاستثمارات المتدفقة خلال العام الماضي، الأعوام الثلاثة السابقة؛ إذ بلغت قيمها مجتمعة 14.2 مليار دولار، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية".
وتشير البيانات إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية ارتفاعًا للعام الرابع على التوالي؛ حيث بلغت 15.9 مليار ريال (4.2 مليارات دولار) في 2018، ثم 17.1 مليار ريال (4.6 مليارات دولار) في 2019، و20.25 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) في 2020، وأخيرًا 19.3 مليار دولار (72.3 مليار ريال) في 2021؛ حيث يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة.
وخلال الربع الرابع 2021، جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7.25 مليارات ريال (1.93 مليار دولار)، مقابل سبعة مليارات ريال في الفترة نفسها من 2020، بزيادة 3.3%؛ بينما ارتفع 0.7% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام البالغ 6.5 مليار ريال.
وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة فصلية على الإطلاق؛ وفق البيانات المتاحة، بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بسبب الصفقة التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار.
وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية قد ارتفع خلال 2020، بنسبة 18.3%، ليبلغ نحو 20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.
وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)؛ ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليارات دولار) سنويًّا بحلول 2030؛ فيما كان 20.2 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) في 2020.