بالفيديو.. "كفاءة": هذه هي أهم عوامل ترشيد استهلاك وقود المركبة

وشدد على ضرورة استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل الشركة المصنعة، واستخدام مثبت السرعة، حيث إن استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة يقلل من استهلاك الوقود عن طريق تجنب تغييرات السرعة التي تحدث عن طريق تحكم السائق في سرعة المركبة، كما أن استخدام المثبت يساعدك على القيادة بشكل متزن.