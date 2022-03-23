بالفيديو.. "كفاءة": هذه هي أهم عوامل ترشيد استهلاك وقود المركبة
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن هناك عدة عوامل تساعد في الحد من استهلاك الوقود في المركبات، مثل اختيار المركبة ذات معدل اقتصاد وقود عال عن طريق "بطاقة اقتصاد الوقود"، والتسارع والتباطؤ، وتسخين المركبة لثوانٍ قليلة، واستخدام الزيت الموصى به، وأخيراً مثبت السرعة.
وقال: تهدف بطاقة اقتصاد الوقود إلى تعريف المستهلك باقتصاد الوقود "كفاءة الطاقة" في المركبات ومساعدته على اختيار المركبة ذات اقتصاد الوقود المرتفع.
وبين "كفاءة" أن التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة يزيد من استهلاك الوقود، حيث إن القيادة المتهورة كالسرعة المفرطة والتسارع والكبح المفاجئين تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.
وأشار "كفاءة" أن تسخين المركبة الخفيفة، بحيث لا يتجاوز 30 ثانية في حال درجة الحرارة أقل من صفر، وأن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوان، وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.
وشدد على ضرورة استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل الشركة المصنعة، واستخدام مثبت السرعة، حيث إن استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة يقلل من استهلاك الوقود عن طريق تجنب تغييرات السرعة التي تحدث عن طريق تحكم السائق في سرعة المركبة، كما أن استخدام المثبت يساعدك على القيادة بشكل متزن.
ويمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع الحملة الوطنية لترشيدالطاقة "لتبقى" https://taqa.gov.sa/letabqa