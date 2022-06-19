بالفيديو.. 5 نصائح من "لتبقى" لضمان استهلاك أقل للإنارة

قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، خمس نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ مبينة أن اختيار مصابيح "LED" يوفر أكثر من 75%، مشيرة بأن على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر"؛ لضمان التوفير.
وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED"، الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، مبينة أنه يمكن التعرف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.
وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، فيما تعلقت الثالثة باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم بتشغيل وإطفاء الإنارة، في حين تضمنت النصيحة الرابعة ضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.
وركزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.