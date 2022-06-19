بالفيديو.. 5 نصائح من "لتبقى" لضمان استهلاك أقل للإنارة

وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED"، الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، مبينة أنه يمكن التعرف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.