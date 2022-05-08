بتداولات 6.6 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 13820.35 نقطة

وكانت أسهم شركات عناية، أمانة للتأمين، بترو رابغ، ولاء، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، علم، العقارية، رعاية، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 6.79%.