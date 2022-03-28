بحلول 31 مارس.. روسيا تُحَول مدفوعات الغاز إلى الروبل

وجاء في بيان للكرملين، صدر صباح اليوم، ونقلته وكالة تاس: "يتعين على الحكومة الروسية، جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي الروسي وشركة "غاز بروم" المساهمة العامة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسي".