"برنت" بـ 106 دولارات للبرميل.. مخاوف النمو تهبط بأسعار النفط

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير، الجمعة، إن عدد حفارات النفط، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد واحدا إلى 549 على مدار الأسبوع المنتهي في 22 من أبريل، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.