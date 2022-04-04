"برنت" فوق الـ 104 دولارات.. أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف

وتراجعت أسعار النفط نحو 13 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو. وقال بايدن؛ إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمنزلة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.