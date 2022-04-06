"برنت" فوق الـ 107 دولارات.. النفط يرتفع بعد التلويح بعقوبات جديدة على روسيا

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، لتعوّض خسائرها في وقتٍ مبكرٍ من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.