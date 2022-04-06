"برنت" فوق الـ 107 دولارات.. النفط يرتفع بعد التلويح بعقوبات جديدة على روسيا

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، لتعوّض خسائرها في وقتٍ مبكرٍ من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.
وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 107.13 دولار للبرميل، بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقتٍ سابقٍ من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.
ووفق "رويترز"، أعدّت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب مقتل المدنيين في شمال أوكرانيا، الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ بـ "جرائم حرب"، مطالباً بعقابٍ مناسب، وتنفي روسيا استهداف المدنيين.