"برنت" قُرب 116 دولارًا.. النفط يرتفع بفعل عقوبات على الخام الروسي

وبحسب "رويترز"، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض واردات النفط الروسي 90% بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ تدخلها العسكري في أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.