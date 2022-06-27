برنت يستقر عند 113 دولارًا مع ترقب اجتماع مجموعة السبع

ومن المتوقع أن يناقش قادة مجموعة الدول السبع، طرقًا لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، وقد تشمل الإجراءات تحديد سقف محتمل لسعر صادرات الخام ومنتجات النفط الروسية؛ مما قد يَحُد من عائدات روسيا ويقلل في نفس الوقت الضرر الذي يلحق بالاقتصادات الأخرى، كما أن من المتوقع مناقشة إحياء الاتفاق النووي الإيراني؛ مما قد يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.