برنت يستقر عند 113 دولارًا مع ترقب اجتماع مجموعة السبع

استقر خام برنت عند مستوى 113 دولارًا خلال تعاملات الاثنين، مع ترقب المستثمرين لأي قرار يتعلق بعقوبات ضد صادرات النفط والغاز الروسية خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في ألمانيا، الذي يبدأ اليوم ويستمر إلى الغد.
ومن المتوقع أن يناقش قادة مجموعة الدول السبع، طرقًا لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، وقد تشمل الإجراءات تحديد سقف محتمل لسعر صادرات الخام ومنتجات النفط الروسية؛ مما قد يَحُد من عائدات روسيا ويقلل في نفس الوقت الضرر الذي يلحق بالاقتصادات الأخرى، كما أن من المتوقع مناقشة إحياء الاتفاق النووي الإيراني؛ مما قد يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.
يأتي ذلك بينما يواجه إنتاج النفط في الإكوادور -عضو سابق في "أوبك"- ضغطًا؛ بسبب تفاقم الاضطرابات والاحتجاجات داخل البلاد؛ مما دفع الحكومة إلى الإعلان، أن من المحتمل توقف إنتاج النفط تمامًا خلال 48 ساعة إذا استمرت أعمال التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق بما يؤثر على الإمدادات.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس عند 113.09 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكية بصورة طفيفة 0.16% أو بقيمة 17 سنتًا إلى 107.45 دولارات للبرميل.