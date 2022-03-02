برنت يواصل الارتفاع متجاوزًا 110 دولارات للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها مع ترقب الأسواق لتطورات أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتظار نتائج اجتماع "أوبك+" الذي يُعقد اليوم.

كما تنتظر الأسواق بيانات المخزونات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة، بعد أن كشف تقرير معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مخزون النفط الخام 6.1 ملايين برميل، وتراجع مخزون البنزين 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقرر أعضاء وكالة الطاقة الدولية تحرير 60 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي؛ لدعم تهدئة ارتفاع الأسعار التي استقبلتها بمزيد من الصعود.

وارتفع خام برنت 5.4% إلى 110.41 دولارات للبرميل الساعة 6:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة بعد بلوغه مستوى 110.84 دولارات، وهو الأعلى له منذ يوليو عام 2014 في وقت سابق بعد أن صعد بأكثر من 7% في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع خام نايمكس 5.6% إلى مستوى 109.03 دولارات.