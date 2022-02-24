"برنت" يواصل رحلة الصعود.. السعر الآن أعلى من 105 دولارات للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الخميس، إذ سجل خام "نايمكس" الأمريكي مستوى 100 دولار للبرميل، فيما قفزت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 8.66% أو 8.39 دولار إلى 105.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 8.59% أو 7.91 دولار مسجلة 100.01 دولار للبرميل.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو ستة ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من فبراير الجاري.

ووفق "رويترز" تصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم.