بريطانيا تطيل عمر محطات الفحم الحجري لمواجهة أزمة الطاقة

وطلب كواسي كوارتنغ وزير الطاقة، من مشغلي آخر 3 محطات حرارية لا تزال تعمل بالفحم الحجري، إبقاءها مفتوحة، وكان يُفترض بهذه المحطات أن تخرج من الخدمة نهائيًّا في سبتمبر المقبل، وشدد على أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بالتخلص تدريجيًّا من الفحم الحراري بحلول أكتوبر 2024.