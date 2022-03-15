بعدما اقترب من الـ 140 دولاراً.. "برنت" يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين
واصلت أسعار النفط خسائرها لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار أو 5.6 في المائة إلى 100.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت جرينتش، بعد أن هوت بما يزيد على ستة دولارات إلى 100.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون مستوى 100 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس، لينزل 5.49 دولار أو 5.3 في المائة، إلى 97.52 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 96.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض كلا الخامين بما يزيد على 5 في المائة أمس.
وكان خام برنت قد اقترب الأسبوع الماضي من عتبة الـ 140 دولاراً قبل أن يبدأ الانخفاض التدريجي في وقت لاحق.
وقال توشيتاكا تازاوا؛ المحلل لدى شركة فوجيتومي للأوراق المالية، "عززت التوقعات بحدوث تطورات إيجابية في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الآمال في تخفيف شح (المعروض) في سوق الخام العالمية"، بحسب "رويترز".
وأضاف تازاوا؛ "أثارت أيضاً عمليات الإغلاق الجديدة للحد من جائحة كوفيد-19 في الصين مخاوف متعلقة بتباطؤ الطلب".