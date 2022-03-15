بعدما اقترب من الـ 140 دولاراً.. "برنت" يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون مستوى 100 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس، لينزل 5.49 دولار أو 5.3 في المائة، إلى 97.52 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 96.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.