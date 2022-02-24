بعدما قفز سهمها اليوم.. "أرامكو" الثانية عالميًّا من حيث القيمة التسويقية

نجحت شركة "أرامكو السعودية" في الوصول للمرتبة الثانية كأكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية بلغت 2.25 تريليون دولار.

وتحقق هذا الإنجاز ذلك بعد ارتفاع سعر سهم الشركة اليوم بأكثر 3 % عند 42.25 ريالًا.

وقفزت أسعار النفط "برنت" اليوم فوق 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014، عقب بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وتصدّرت "آبل" الأمريكية قائمة أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، التي رصدها موقع "كمبنيز ماركت كاب"، حيث بلغت 2612 مليار دولار، ضمن قطاع "التكنولوجيا".