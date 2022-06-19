بعد أن صعدت فوق 4 آلاف ريال.. "الحديد" يتراجع مسجلاً أقل من ثلاثة آلاف

وعلى مستوى المواد الإنشائية الباقية، قفزت أسعار الكيابل 24% في مارس الماضي، وتراجعت أسعار الخرسانة الجاهزة في مارس 2022 وبنسبة 0.6% على أساس سنوي لتواصل تراجعها للشهر الرابع على التوالي، بينما ارتفعت وعلى أساس شهري 0.47% مواصلة الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وارتفعت أسعار الأخشاب 17% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل ارتفاع في 9 أشهر.