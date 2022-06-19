بعد أن صعدت فوق 4 آلاف ريال.. "الحديد" يتراجع مسجلاً أقل من ثلاثة آلاف

واصلت أسعار حديد التسليح تراجعها مسجلة لبعض الشركات أقل من ثلاثة آلاف ريال بعد أن قفزت فوق الأربعة آلاف ريال وسط حالة من التفاؤل بعودة الأسعار إلى الاستقرار وهو الأمر الذي سينعش السوق العقاري.
وتراوحت الأسعار الجديدة بحسب رصد "سبق" مسجلة ما بين 3080 و2860 غير شاملة الضريبة، وكانت قد قفزت في وقت سابق لما نسبته31% حيث عزا بعض المتعاملين.
ويرى البعض أن أحد أهم أسباب التراجع يعود إلى رفع نسب الفائدة عالميّاً لكبح التضخم الذي يهدف لاستقرار الأسعار بعد انجلاء جائحة كورونا، والتي لعبت دوراً كبيراً.
وكشفت البيانات الشهرية للهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع متوسط أسعار الحديد إلى 3.748 ألف ريال للطن في مارس الماضي مقابل 3.592 ألف ريال للطن في فبراير بزيادة 4.34%، وهي أعلى نسبة ارتفاع شهري في 10 أشهر.
وكانت صادرات السعودية من حديد التسليح قد بلغت في فترة سابقة 473.1 ألف طن بقيمة مليار ريال مرتفعة بنسبة 516%، حيث تأتي الزيادة في حجم الصادرات، بعد قرار السماح لمصانع الحديد السعودية بتصدير جزءٍ من فائض إنتاجها من حديد التسليح.
وتشهد سوق البناء بشكل عام حالة من التذبذب في الأسعار؛ حيث واصلت مبيعات شركات الأسمنت الـ17 العاملة بالمملكة التراجع في مارس 2022 على أساس سنوي وبنسبة 9.32% لتواصل التراجع وللشهر العاشر على التوالي.
وعلى مستوى المواد الإنشائية الباقية، قفزت أسعار الكيابل 24% في مارس الماضي، وتراجعت أسعار الخرسانة الجاهزة في مارس 2022 وبنسبة 0.6% على أساس سنوي لتواصل تراجعها للشهر الرابع على التوالي، بينما ارتفعت وعلى أساس شهري 0.47% مواصلة الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وارتفعت أسعار الأخشاب 17% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل ارتفاع في 9 أشهر.