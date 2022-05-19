بعد انهيار العملات المشفرة.. فائدة واحدة ينتظرها العالم

ويوضح الموقع سبب الإقبال على الاستثمار في العملات الرقمية، ويقول إنه "لسنوات، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر؛ مما يجعل السندات المصرفية وسندات الخزانة تبدو غير مجدية كاستثمارات؛ في حين أن العملات المشفرة والرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFTs) تبدو جذابة".