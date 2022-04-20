بعد بيانات المخزونات الأمريكية برنت ينخفض عند 106.71

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام انخفضت 8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أبريل الجاري، ما يخالف التوقعات بارتفاع بنحو 2.2 مليون برميل.