بعد بيانات المخزونات الأمريكية برنت ينخفض عند 106.71

حولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الأربعاء، عقب صدور بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، والتي أظهرت تراجعاً مفاجئاً في المخزونات خلال الأسبوع الأخير.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام انخفضت 8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أبريل الجاري، ما يخالف التوقعات بارتفاع بنحو 2.2 مليون برميل.
كما تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 800 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهبط مخزون المقطرات 2.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.
وفي سياق منفصل، صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" أن المفوضية الأوروبية تعمل على تسريع توافر إمدادات الطاقة البديلة في محاولة لخفض تكلفة حظر النفط الروسي وإقناع ألمانيا ودول أخرى مترددة في الاتحاد الأوروبي بقبول هذا المقترح.
خلال التعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.5% أو 54 سنتاً إلى 106.71 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 0.1% أو بقيمة 8 سنتات عند 102.48 دولاراً للبرميل.