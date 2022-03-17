بعد تحذيرات نقص المعروض.. النفط يرتفع 3% و"برنت" يتجاوز الـ100 دولار

وقال وانغ شياو الباحث لدى جوتاي جونان فيوتشرز: "يتراجع الحماس بالسوق للتداول بناء على التداعيات الجيوسياسية، مما يساعد على إخراج بعض العلاوات من أسعار النفط إنه وقت إعادة تقييم العوامل المختلفة". وتجاهلت السوق قرار المركزي الأمريكي أمس برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا.