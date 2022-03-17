بعد تحذيرات نقص المعروض.. النفط يرتفع 3% و"برنت" يتجاوز الـ100 دولار

بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية: إن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يومياً من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءاً من أبريل، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يومياً والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي 3.7 دولار إلى 101.06 دولار للبرميل الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها على مدى 3 جلسات متتالية، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8 دولار إلى 97.84 دولار للبرميل وفق "رويترز".
وقال وانغ شياو الباحث لدى جوتاي جونان فيوتشرز: "يتراجع الحماس بالسوق للتداول بناء على التداعيات الجيوسياسية، مما يساعد على إخراج بعض العلاوات من أسعار النفط إنه وقت إعادة تقييم العوامل المختلفة". وتجاهلت السوق قرار المركزي الأمريكي أمس برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا.
وحصلت المعنويات بالسوق على دعم من تعهد الصين بسياسات لدعم أسواق المال والنمو الاقتصادي في الوقت الذي عزز فيه انخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد 19 في الصين الآمال في أن ترفع السلطات قيود السفر، وتسمح للمصانع باستئناف الإنتاج في مدن تخضع للإغلاق العام.