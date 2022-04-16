بعد رفض الوليد.. خطة "حبة السم" التي ستقتل عرض ماسك لشراء "تويتر"

- مجلس إدارة تويتر لم يرحب

أبدت شركة تويتر رغبة أقل في قبول عرض ماسك. يعتبر بند "حبة السم" إشارة على إحجام مجلس الإدارة، على الرغم من أنه قال في بيان إنه سوف "يراجع بعناية" العرض، كما هو الحال مع التزامه تجاه المساهمين.

وغالبًا ما يستخدم مجلس إدارة شركة ما أسلوب "حبة السم" للتصدي لمحاولة الاستحواذ العدائي الذي تتعرض له شركتهم.