بعد سلسلة من اللقاءات.. وزير الصناعة يختتم زيارته للمملكة المتحدة

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف زيارته للمملكة المتحدة، يرافقه عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين، وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.
والتقى خلال زيارته وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج؛ لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.
كما التقى "الخريف"، وزير الصناعة البريطاني في وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية لي راولي، ومعالي وزيرة الدولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية فيكتوريا برنتيس، ووكيلة الوزارة للابتكار الزراعي والتكيف مع المناخ جو تشرتشل، كما زار البرلمان البريطاني في قصر وستمنستر، ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن يرافقه معالي وزير الصناعة البريطاني، تلتها زيارة لبورصة لندن للمعادن.
وأكد خلال لقائه عددًا من مسؤولي الشركات الكبرى والمستثمرين البريطانيين في لندن على أهمية تعزيز التواصل مع المملكة؛ للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لمؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنويًا.
واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية زيارته بلقاءٍ مفتوح عقدته الوزارة مع المستثمرين في قطاع التعدين؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع، مؤكداً خلاله النضج التنظيمي الذي وصلت إليه المملكة من خلال نظام الاستثمار التعديني والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة وجهة عالمية للمستثمرين في قطاع التعدين.