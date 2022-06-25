بعد سلسلة من اللقاءات.. وزير الصناعة يختتم زيارته للمملكة المتحدة

وأكد خلال لقائه عددًا من مسؤولي الشركات الكبرى والمستثمرين البريطانيين في لندن على أهمية تعزيز التواصل مع المملكة؛ للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لمؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنويًا.