بعد يومين من التراجع.. ارتداد أسعار النفط وبرنت يتداول أعلى 110 دولارات

ارتدت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد يومين من التراجع، وسط آمال بأن التخفيف المخطط له لقيود الإغلاق المرتبطة بالوباء في شنغهاي؛ سوف تعزز الطلب على الوقود.
ومن المعلوم أن أسواق النفط العالمية شَهِدت تذبذبات منذ أواخر فبراير، عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب تدفقات الطاقة؛ ولكن لا تزال الأسعار مرتفعة بأكثر من 40% هذا العام، مع انخفاض المخزونات وأسعار قياسية للبنزين.
هذا وقد كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن خطة بقيمة 210 مليارات يورو (220 مليار دولار) لأوروبا؛ لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.04% أو بقيمة 1.13 دولار إلى 110.24 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.38% أو بقيمة 42 سنتًا عند 110.01 دولارات للبرميل.