بعد يومين من التراجع.. ارتداد أسعار النفط وبرنت يتداول أعلى 110 دولارات

ومن المعلوم أن أسواق النفط العالمية شَهِدت تذبذبات منذ أواخر فبراير، عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب تدفقات الطاقة؛ ولكن لا تزال الأسعار مرتفعة بأكثر من 40% هذا العام، مع انخفاض المخزونات وأسعار قياسية للبنزين.