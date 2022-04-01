بقوة 10000 حصان.. تشغيل أول محرّك كهربائي مصنوع محلياً

يُذكر أن المحركات الكهربائية هي العمود الفقري لقطاع النفط والغاز، مما يضفي أهمية ملحّة لتوطين مثل هذه السلعة المهمة لمواصلة تعزيز التصنيع داخل المملكة، الأمر الذي دعا فريق الهندسة في أرامكو السعودية للعمل على تحقيق أهداف برنامج اكتفاء الذي أطلقته الشركة، كما واصلوا العمل مع شركة (تي إم إي) خطوةً بخطوةٍ لتحقيق هذا النجاح.