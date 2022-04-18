بقيمة 100 مليار دولار .. "مستقبل الطيران" يطرح فرصاً استثمارية واعدة بالقطاع

وأضاف في لقاء مع قناة العربية أن مثل هذا المؤتمر يؤكد ريادة المملكة في مجال الطيران، وتقدير الدول الأعضاء في المنظمة لدورها وثقلها الإقليمي والدولي، وما رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر إلا إيمان منه حفظه الله بأهمية قطاع النقل الجوي، ودوره الحيوي في تحقيق تلك الصناعة لمستهدفات رؤية 2030.