بقيمة 100 مليار دولار .. "مستقبل الطيران" يطرح فرصاً استثمارية واعدة بالقطاع

قال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني علي رجب إن مؤتمر مستقبل الطيران الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 9-11 مايو المقبل برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين سيطرح فرصاً استثمارية تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.
وتفصيلاً، أوضح "رجب" أن إستراتيجية قطاع الطيران تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً وزيادة عدد المحطات إلى 250 محطة دولية بحلول عام 2030.
وأضاف في لقاء مع قناة العربية أن مثل هذا المؤتمر يؤكد ريادة المملكة في مجال الطيران، وتقدير الدول الأعضاء في المنظمة لدورها وثقلها الإقليمي والدولي، وما رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر إلا إيمان منه حفظه الله بأهمية قطاع النقل الجوي، ودوره الحيوي في تحقيق تلك الصناعة لمستهدفات رؤية 2030.
واختتم نائب الرئيس كلامه بأن فوز المملكة برئاسة المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران على مستوى منطقة الشرق الأوسط في المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) لمدة ثلاث سنوات جاء كتتويج للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية في مختلف المجالات لتحقيق أهداف الرؤيا العظيمة لبلادنا بقيادة مليكنا المفدى وسمو ولي عهده الأمين.