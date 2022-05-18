بلومبيرج: أرامكو تدرس طرح ذراعها التجارية للاكتتاب العام

وقالت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، إنه يمكن أن تطرح "أرامكو" حصة 30% من ذراعها التجارية، مبينة أن تقييم الوحدة التجارية يمكن أن يصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.