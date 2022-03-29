بمشاركة 5 بلدان عربية.."كايسيد" يختتم برامجه التدريبية في عمَّان

كما ثمَّن مدير برامج المنطقة العربية في مركز الحوار العالمي (كايسيد)، وسيم حداد، احتضان الأردن هذه الجلسات، وأشار إلى أن هذه الفعاليات ستُعقد في عدد من الدول العربية؛ ما يسهم في غرس قيم الاحترام المتبادل في ظل الصراعات والنزاعات التي تعانيها المنطقة.