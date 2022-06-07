بنسبة 9.9%.. ارتفاع الناتج المحلي للمملكة خلال الربع الأول من 2022م

ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.3 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المائة في الربع الثالث 2011، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري.