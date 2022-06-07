بنسبة 9.9%.. ارتفاع الناتج المحلي للمملكة خلال الربع الأول من 2022م

حقق الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 9.9 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية.
ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول الأفضل خلال نحو 11 عاماً، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2011.
ووفق هيئة الإحصاء فاق النمو التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء البالغة 9.6 في المائة.
كما يعد النمو المسجل في الربع الأول 2022 رابع نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.3 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المائة في الربع الثالث 2011، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
في حين نما القطاع غير النفطي 3.7 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.4 في المائة.