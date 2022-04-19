بين قوة ليبيا القاهرة وإغلاق الصين.. مخاوف الأسواق تداعب النفط

وجاء الهبوط على الرغم من إعلان ليبيا، العضو في منظمة "أوبك"، أمس، أنها علّقت إنتاج الخام في أكبر حقولها النفطية، حيث تمّ إعلان حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة.