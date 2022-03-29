بـ257.2% في 2021م.. صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسجّل معدلات نمو قياسية

وأوضح التقرير أن الإصلاحات الأخيرة التي استهدفت الأطر التشريعية والتنظيمية للمملكة جعلت منها وجهةً أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين بتوجيه رؤوس أموالهم إليها، حيث تتضمن هذه الإصلاحات نظام الإفلاس الجديد، والمزيد من الحماية لصغار المستثمرين، واستحداث المحاكم التجارية لفض النزاعات، وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سوف تسرّع عملية تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم إقرارها، كما ستدخل عليها المزيد من التحسينات، إضافة إلى بعض المبادرات الأساسية للاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار من خلال تحديد أدوار ومهام كل من الحكومة والقطاع الخاص.