"تاسي" يصعد فوق مستوى 13800 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق منذ 16 عاماً

ووفق "الاقتصادية" يأتي ارتفاع المؤشر العام بدعم من صعود أرامكو السعودية 2.1 في المائة، ليغلق السهم عند أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 45.85 ريال، كذلك صعد سهم مصرف الراجحي 1.8 في المائة، ثم البنك الأهلي السعودي 2.5 في المائة.