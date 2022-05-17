تحالف إستراتيجي لاستكشاف فرص مشاريع الطاقة الحرارية الجوفية بالمملكة

وأوضح: تتمتع المملكة العربية السعودية بأنواع عدة من موارد الطاقة الحرارية الأرضية، خاصة في الأجزاء الغربية على ساحل البحر الأحمر، حيث تسعى "طاقة" إلى إيجاد فرص للمساهمة في مبادرات تحول الطاقة في المملكة، ومبادرة السعودية الخضراء، وتقليل انبعاثات الكربون إلى صفر بحلول عام 2060، وستسهم هذه الاتفاقية مع شركة RG إلى وضع "طاقة" كرائد ومساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.