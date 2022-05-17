تحالف إستراتيجي لاستكشاف فرص مشاريع الطاقة الحرارية الجوفية بالمملكة

تزامناً مع مؤتمر ومعرض التقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2022، أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، اليوم، تشكيل تحالف إستراتيجي مع شركة REYKJAVIK GEOTHERMAL (RG)، ومقرها في "ريكيافيك - آيسلندا"، لاستكشاف وتحديد الفرص لمشاريع الطاقة الحرارية الجوفية في المملكة العربية السعودية ومناطق أخرى، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بمشاريع الطاقة الحرارية الجوفية، مثل تصميم وحفر وإنشاء ومراقبة وإدارة آبار الطاقة الحرارية الجوفية.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، المهندس خالد نوح، أن "اتفاقية التعاون مع شركة RG، الشركة الأفضل في فئتها والمعترف بها دوليًا في مجال الطاقة الحرارية الجوفية والطاقة النظيفة المتجددة، خطوة مهمة لتحقيق إستراتيجية طاقة 2021".
وأوضح: تتمتع المملكة العربية السعودية بأنواع عدة من موارد الطاقة الحرارية الأرضية، خاصة في الأجزاء الغربية على ساحل البحر الأحمر، حيث تسعى "طاقة" إلى إيجاد فرص للمساهمة في مبادرات تحول الطاقة في المملكة، ومبادرة السعودية الخضراء، وتقليل انبعاثات الكربون إلى صفر بحلول عام 2060، وستسهم هذه الاتفاقية مع شركة RG إلى وضع "طاقة" كرائد ومساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة RG، ماقنس اسبجورنسون: "نتطلع لتكوين هذه الشراكة مع شركة طاقة لاستكشاف فرص الطاقة الحرارية الجوفية في المملكة العربية السعودية"، مشيراً إلى أن الشركة بدأت العمل في المملكة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن برؤية تتمثل في توفير طاقة نظيفة وموثوقة في المملكة،
وتابع: في "طاقة" وجدنا شريكًا يتوافق مع رؤيتنا، وتؤمن في شركة RG أن خبرتنا المشتركة في صناعة الطاقة ستمهد الطريق لتحقيق إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في المملكة، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع متميزة في المستقبل القريب.