تحالف عقاري وطني لدراسة أبرز 5 تحديات تواجه الاستثمار بالسوق

كشف نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية محمد المرشد عن إنشاء تحالف كبير، يضم جميع المطورين العقاريين في السعودية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية؛ لإعداد دراسة موسعة للسوق العقاري للخروج بتوصيات تحدد أبرز 5 تحديات تواجه القطاع، وسُبل حلها. ومن المتوقع أن ترى الدراسة النور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح المرشد على هامش مشاركته في منتدى مستقبل العقار أن الدراسة المرتقبة ستقوم بإعدادها إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الدراسات السوقية، وستضم قاعدة بيانات واسعة ومتنوعة عن السوق العقاري، متضمنة العرض والطلب، والتوجهات المستقبلية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا وإنترنت الأشياء. وتتضمن الدراسة كذلك دراسة معايير سوقية أكثر نضجًا بالمقارنة بعدد من الدول التي لديها تجارب ناجحة في القطاع السكني.

وأشار إلى أن العلاقة التكاملية بين الجهات الحكومية والخاصة أسهمت في تقليل المخاطر على الاستثمار في السوق؛ ما دفع العقاريين للتفكير بحل جذري، يُمثِّل نموذج عمل متكامل بمعايير عالية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.

وتستهدف الدراسة جذب عدد أكبر من المستثمرين، ورفع جودة المشاريع العقارية المنفَّذة في السوق، وخلق فرص عمل واعد لأبناء وبنات الوطن، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل: مشروع القدية، ونيوم، وأمالا، وحديقة الملك سلمان، وغيرها من المشاريع الكبرى.